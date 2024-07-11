Алексей Червоткин показал, как приехал на сборы в Малиновке с кошкой

29-летний российский лыжник Алексей Червоткин, чемпион и призёр Олимпийских игр в командной эстафете, показал, как приехал на сборы в Малиновке с кошкой. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

«Снова путешествуем вместе. Всю дорогу на руках», — подписал видео Червоткин.

С 19 по 21 июля в Малиновке пройдут соревнования по лыжероллерам. Ранее о своём намерении принять участие в чемпионате России по лыжероллерам уже заявили олимпийские чемпионы Татьяна Сорина и Сергей Устюгов.

Отметим, что сборная России по лыжным гонкам в июне уже провела общий сбор в Малиновке. В июле сбор на комплексе запланирован у группы Юрия Бородавко, а также у молодёжных команд Андрея Нутрихина и Петра Седова.