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Алексей Червоткин показал, как приехал на сборы в Малиновке с кошкой

Алексей Червоткин показал, как приехал на сборы в Малиновке с кошкой
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29-летний российский лыжник Алексей Червоткин, чемпион и призёр Олимпийских игр в командной эстафете, показал, как приехал на сборы в Малиновке с кошкой. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

«Снова путешествуем вместе. Всю дорогу на руках», — подписал видео Червоткин.

С 19 по 21 июля в Малиновке пройдут соревнования по лыжероллерам. Ранее о своём намерении принять участие в чемпионате России по лыжероллерам уже заявили олимпийские чемпионы Татьяна Сорина и Сергей Устюгов.

Отметим, что сборная России по лыжным гонкам в июне уже провела общий сбор в Малиновке. В июле сбор на комплексе запланирован у группы Юрия Бородавко, а также у молодёжных команд Андрея Нутрихина и Петра Седова.

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