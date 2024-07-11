Юлия Ступак дала совет, как сохранить энергию и снять усталость

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак (Белорукова) поделилась советом по сохранению энергии и снятию усталости.

«Я знаю один способ от усталости, который принесёт вам очень много энергии. Я как профессиональный спортсмен бегаю очень много, но вам это необязательно. Просто начните и не забудьте победный танец в конце тренировки. Это ритуал, который раскроет ещё больший твой потенциал», — написала спортсменка в своём-телеграм-канале.

Фото: Скриншот из соцсетей спортсменки

В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.

Также Ступак выступила на Спартакиаде сильнейших в Тюмени: полуфинальная стадия в спринте, 29-е место в разделке и 10-е место в командном спринте.