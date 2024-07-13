Йохауг поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг в социальных сетях поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой, которая предназначена для беговой дорожки.

«Когда я была маленькой девочкой, мой дедушка говорил: «Чтобы хорошо кататься на лыжах, надо резать вверх и вниз». Бег на холмах — это абсолютно фантастическая форма тренировки, где действительно ощущаешь дыхание и пульс, а потом лучшую в мире совесть. Вот вам рецепт моей интервальной сессии.

Разминка — бег 30 минут в темпе чата, где можно поговорить полными предложениями с теми, с кем тренируешься. Интервалы — бег по холму настолько крутому, что можно держать ноги в движении без необходимости ходить. Шесть минут, пять минут, четыре минуты, четыре минуты, четыре минуты. Пауза. Две минуты между каждым движением.

Цель заключается в том, чтобы начать контролируемо и тяжело, а затем замедлиться по мере сокращения отрезков. На последнем перерыве ты отдашь всё, что можешь. После этого важно пробежать или быстро ходить минимум 10 минут, чтобы молочная кислота вымылась из организма», — написала Йохауг в социальных сетях.

В марте 2024 года 36-летняя Йохауг заявила, что собирается возобновить карьеру с целью выступления на чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в норвежском Тронхейме. С тех пор лыжница до сих пор окончательно не определилась, вернётся ли она в сборную или нет.