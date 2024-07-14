Юлия Ступак заняла 10-е место в спринте на триатлоне IronStar в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак (Белорукова) финишировала в спринте на триатлоне IronStar в Екатеринбурге, заняв 10-е место среди женщин. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.31,14 секунды.

Соревнования по триатлону IronStar в Екатеринбурге проходят 14 июля. Плавательный этап прошёл в акватории Городского пруда, велогонка — на центральных городских улицах и федеральной трассе Ново-московского тракта, а беговой этап — вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты.

«Мне кажется, я впервые испытываю такие ощущения. Привыкла к тому, что всегда проверяю себя на прочность, но сегодняшний день явно войдёт в историю моей жизни», — сказала Ступак в интервью после финиша.

В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км в классическом стиле на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.