ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В родной деревне Петтера Нортуга состоялось торжественное открытие его статуи

В родной деревне Петтера Нортуга состоялось торжественное открытие его статуи
Комментарии

В деревне Фрамверран состоялось торжественное открытие статуи двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира 38-летнего норвежского лыжника Петтера Нортуга.

Фото: Из личного архива Петтера Нортуга

«Очень важный день для меня», — написал Нортуг в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Петтера Нортуга

Двухметровая статуя, спроектированная Торе Бьорном Скьёльсвиком, изображает двукратного олимпийского чемпиона в полном вооружении на лыжах. Этой зимой норвежец несколько раз заметно выступал на трассе, и чемпионат мира в Тронхейме (Норвегия) может стать его главной целью.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг в социальных сетях поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой, которая предназначена для беговой дорожки.

Материалы по теме
Йохауг поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android