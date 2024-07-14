В родной деревне Петтера Нортуга состоялось торжественное открытие его статуи

В деревне Фрамверран состоялось торжественное открытие статуи двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира 38-летнего норвежского лыжника Петтера Нортуга.

Фото: Из личного архива Петтера Нортуга

«Очень важный день для меня», — написал Нортуг в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Петтера Нортуга

Двухметровая статуя, спроектированная Торе Бьорном Скьёльсвиком, изображает двукратного олимпийского чемпиона в полном вооружении на лыжах. Этой зимой норвежец несколько раз заметно выступал на трассе, и чемпионат мира в Тронхейме (Норвегия) может стать его главной целью.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг в социальных сетях поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой, которая предназначена для беговой дорожки.