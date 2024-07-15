Фото: беременная Наталья Терентьева (Непряева) с собачкой

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) поделилась фото, на котором держит на руках собачку Акселя. При этом она продемонстрировала свой округлившийся живот.

Фото: Из личного архива спортсменки

Напомним, в середине апреля стало известно, что Терентьева и её супруг – двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев – впервые готовятся стать родителями. За несколько недель до оглашения данной новости чета Терентьевых покинула группу Юрия Бородавко и перешла к Сорину.

Муж Натальи, лыжник Александр Терентьев, набирает форму к будущему сезону-2024/2025, в котором будет выступать за сборную Тюменской области. В прошедшем сезоне он представлял Архангельскую область.