«Общаемся смайликами». Олимпийская чемпионка Бельмондо — о Елене Вяльбе

Двукратная олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира итальянская лыжница Стефания Бельмондо рассказала о взаимоотношениях с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Мы были соперницами, стали друзьями. В течение многих лет мы встречались. Сегодня всё стало сложнее, но мы по-прежнему общаемся смайликами», – приводит слова Бельмондо Fondo Italia.

Бельмондо – самая титулованная лыжница в истории Италии. На протяжении нескольких лет она и Вяльбе были соперницами на лыжных трассах. Вяльбе – трёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная победительница общего зачёта Кубка мира, 14-кратная чемпионка мира. С 2010 года является президентом ФЛГР, с 2020 года возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.