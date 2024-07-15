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Американская лыжница Киккан Рэндалл во второй раз стала мамой

Американская лыжница Киккан Рэндалл во второй раз стала мамой
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Чемпионка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане американская лыжница Киккан Рэндалл стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Киккан Рэндалл

«Неделю назад мы с Бреком приняли в нашу семью Аспен Льюис. Рождение этой малышки было довольно долгим путешествием, но ожидание того стоило. Мы абсолютно влюблены в неё и с нетерпением ждём возможности разделить все наши приключения с этой горной девочкой», — написала Рэндалл в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Киккан Рэндалл

Рэндалл победила в командном спринте на Олимпиаде-2018 вместе с Джессикой Диггинс, после окончания Игр её избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Летом 2018 года Рэндалл поставили диагноз «рак груди», после чего она перенесла несколько операций. Позже американка сообщила, что победила болезнь.

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