«Хотел бы провести с ним час». Лыжник Пеллегрино заявил, что является фанатом Погачара

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино заявил, что пристально следит за словенским велогонщиком Тадеем Погачаром.

«Я хотел бы провести с ним час, Тадей кажется очень хорошим парнем, весёлым и лёгким в общении. Он интригующий человек. Я думаю, что отчасти его успех можно объяснить его менталитетом и хорошим юмором», — приводит слова Пеллегрино Nordic Magazine.

Пеллегрино является чемпионом мира 2017 года в спринте и многократным призёром мировых первенств. На счету итальянского лыжника две серебряные медали Олимпийских игр в спринте (2018, 2022).

Тадей Погачар является фаворитом веломногодневки «Тур де Франс» — 2024, которая проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.