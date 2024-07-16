БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Без особых успехов». Хальфварссон — о прошедшем сезоне

«Без особых успехов». Хальфварссон — о прошедшем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал о прошедшем сезоне, а также поделился об изменениях в жизни после рождения второго ребёнка.

«Это был слабый сезон, особенно потому, что я ни разу не поднимался на подиум. Так что его можно охарактеризовать как сезон без особых успехов и со многими проблемами со здоровьем.

Я очень счастлив, хотя, конечно, работы много. Особенно для Изабель, на ней лежит самая большая нагрузка, особенно когда я уезжаю. Однако за пределами сборной приходится идти на некоторые компромиссы. Что касается моих тренировок, я адаптирую их к тому, что лучше всего работает дома. Не имеет значения, уйду ли я на тренировку в восемь или 10», — приводит слова Хальфварссона Langd.se.

Напомним, сам спортсмен в конце сезона задумывался о том, чтобы оставить профессиональный спорт. Причиной таких размышлений было то, что у Шведской федерации лыжного спорта не лучшее финансовое положение, а лыжнику необходимо кормить семью и двоих детей.

Материалы по теме
Фото
Калле Хальфварссон во второй раз стал отцом
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android