«Без особых успехов». Хальфварссон — о прошедшем сезоне

35-летний шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал о прошедшем сезоне, а также поделился об изменениях в жизни после рождения второго ребёнка.

«Это был слабый сезон, особенно потому, что я ни разу не поднимался на подиум. Так что его можно охарактеризовать как сезон без особых успехов и со многими проблемами со здоровьем.

Я очень счастлив, хотя, конечно, работы много. Особенно для Изабель, на ней лежит самая большая нагрузка, особенно когда я уезжаю. Однако за пределами сборной приходится идти на некоторые компромиссы. Что касается моих тренировок, я адаптирую их к тому, что лучше всего работает дома. Не имеет значения, уйду ли я на тренировку в восемь или 10», — приводит слова Хальфварссона Langd.se.

Напомним, сам спортсмен в конце сезона задумывался о том, чтобы оставить профессиональный спорт. Причиной таких размышлений было то, что у Шведской федерации лыжного спорта не лучшее финансовое положение, а лыжнику необходимо кормить семью и двоих детей.