«Это происходит, когда думаешь, что непобедим». Хальфварссон — о планах на сезон

35-летний шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал о планах на сезон.

«Есть некоторые мелкие детали, которые я постараюсь изменить. Частично это связано с размышлениями о восстановлении, когда предстоит много гонок. Когда я чувствую, что в форме, также важно быть особенно осторожным. Потому что именно тогда, когда всё идёт хорошо и я нахожусь в хорошей форме, случаются неудачи. Это происходит, когда ты думаешь, что непобедим», — приводит слова Хальфварссона Langd.se.

Напомним, сам спортсмен в конце сезона задумывался о том, чтобы оставить профессиональный спорт. Причиной таких размышлений было то, что у Шведской федерации лыжного спорта не лучшее финансовое положение, а лыжнику необходимо кормить семью и двоих детей.