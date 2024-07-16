«Тренируюсь в очень свободном режиме». Ступак — об уходе из сборной

Олимпийская чемпионка Пекина в эстафете лыжница Юлия Ступак рассказала о своём уходе из сборной.

«Я не закончила карьеру, но вышла из состава сборной по собственному желанию. Я тренируюсь в очень свободном режиме. Мне 29. Я сейчас, как слепой котёнок, учусь всему заново. Я знаю, что вы меня очень любите и ждёте. Мне постоянно это пишут и говорят при встрече. И это самое ценное для меня. Я вас слышу и уважаю. Но пожалуйста, поймите меня. Я хочу посмотреть, кем я являюсь ещё, помимо проф. спортсмена.

Если я напишу книгу когда-нибудь, я обязательно уделю внимание тому, как сложно мне было принять решение покинуть команду. Невероятно сложно. Но желание жить по сердцу оказалось превыше. И я столько раз слышала, что я совершила ошибку, вы не представляете. Время покажет, идём дальше», — написала Ступак в социальных сетях.

В прошедшем сезоне Ступак редко появлялась на официальных турнирах. В декабре Юлия приняла участие в гонке с раздельным стартом на 5 км классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Кирово-Чепецке, где заняла 18-е место. Далее Юлия сделала перерыв, вернувшись к соревнованиям в феврале, на шестом этапе Кубка России. Там в спринте она дошла до полуфинальной стадии, а в масс-старте на 10 км стала 43-й.