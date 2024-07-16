Вяльбе: у меня нет конфликта со Ступак. Я даю ей возможность поставить голову на место

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о текущем статусе олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.

Ранее Ступак, комментируя своё решение покинуть состав сборной России, призналась, что чувствует себя, «как слепой котёнок, учится всему заново».

«Мне кажется, чтобы всё окончательно прояснить, нужно разговаривать с самой Юлей. Она приняла решение не тренироваться больше в сборной и сейчас работает больше для себя. Будет она бегать в сезоне или нет — это уже только она сама может ответить, я не знаю.

Могу вам с уверенностью сказать, что никакого конфликта у Ступак ни со мной, ни с одним человеком в сборной нет. Я даю возможность ей поставить свою голову куда-то на место, она пытается это сделать разными способами. Но ей нужно определиться, чего она не может сделать на протяжении последнего времени. Она сейчас что то вроде «играющего тренера». Да, она тренируется, но это совершенно не те тренировки, которые нужны для входа в топ-3 на уровне России», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».