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Большунов показал, как окунулся в купель со льдом

Большунов показал, как окунулся в купель со льдом
Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов показал, как окунулся в купель со льдом. В своём аккаунте в социальных сетях лидер сборной России по лыжным гонкам опубликовал фрагменты с записи YouTube-подкаста «Банщики».

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: из соцсетей

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: из соцсетей

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: из соцсетей

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Большунов оформил серию из 23 побед в индивидуальных гонках. Прервать победную серию удалось только в конце сезона лыжнику Ермилу Вокуеву.

Ранее стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта (FIS) на новый сезон. Так, организация исключила из списков тестируемых олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Впервые туда попали лыжники Горбунова, Коростелёв, Крупицкая, Ларьков и Пантрина.

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