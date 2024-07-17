Большунов показал, как окунулся в купель со льдом

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов показал, как окунулся в купель со льдом. В своём аккаунте в социальных сетях лидер сборной России по лыжным гонкам опубликовал фрагменты с записи YouTube-подкаста «Банщики».

Александр Большунов Фото: из соцсетей

Александр Большунов Фото: из соцсетей

Александр Большунов Фото: из соцсетей

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Большунов оформил серию из 23 побед в индивидуальных гонках. Прервать победную серию удалось только в конце сезона лыжнику Ермилу Вокуеву.

Ранее стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта (FIS) на новый сезон. Так, организация исключила из списков тестируемых олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Впервые туда попали лыжники Горбунова, Коростелёв, Крупицкая, Ларьков и Пантрина.