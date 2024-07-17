«Вероятность составляет один процент». Нортуг — о выступлении на ЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг оценил перспективы возвращения в профессиональный спорт ради выступления на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме (Норвегия).

«В первую очередь я тренируюсь для марафонов. В моей жизни также есть много других дел, которыми я занимаюсь. Возвращение – это далекая мечта. Я бы сказал, что вероятность составляет один процент. Я всё ещё держу один процент открытым», – приводит слова Нортуга Dagbladet.

Несколько дней назад в родной деревне Нортуга состоялось торжественное открытие статуи титулованного норвежца. Он объявил о завершении карьеры в 2018 году в возрасте 32 лет. Сейчас выступает в различных сериях марафонов.