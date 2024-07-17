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«Иногда это почти сводит с ума». Анна Кьерсти Кальво — о бессоннице

«Иногда это почти сводит с ума». Анна Кьерсти Кальво — о бессоннице
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Норвежская лыжница Анна Кьерсти Кальво рассказала, что ей пришлось прибегнуть к помощи медикаментов и лекарств, чтобы справиться с проблемами со сном.

«Иногда это почти сводит с ума. В худшие моменты вы как будто закрываете глаза, но затем они широко открываются. Я часто вспоминаю куплет из песни. У меня нет шансов обрести покой. Я пытаюсь отвлечься от строфы и усталости. Для меня иногда спасением было то, что в течение дня, перед телевизором, у меня был час или два для себя.

Ты устаёшь, и у тебя дефицит многих вещей. Неприятно, когда ты почти не спал ночью, знаешь, что собираешься тренироваться пять часов, и задаёшься вопросом: «Как я буду восстанавливаться, если когда я встаю, у меня мало энергии?» — приводит слова Кальво NRK.

Напомним, в личном женском зачёте Кубка мира в сезоне-2023/2024 Кальво стала 34-й. Бронзу она завоевала в двух стартах, а всего смогла принять участие в 9 из 15 этапов. По итогам сезона-2022/2023 она была признана лучшей спортсменкой Норвегии.

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