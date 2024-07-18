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Степанова заявила о желании узнать, за чей счёт едут на Олимпиаду российские спортсмены

Степанова заявила о желании узнать, за чей счёт едут на Олимпиаду российские спортсмены
Вероника Степанова
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Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, что хочет знать, за чей счёт едут на Олимпиаду-2024 те российские спортсмены, которых допустил МОК.

«15 человек без гимна, флага и в «нейтральных костюмах», выданных организаторами… Я остаюсь при своём мнении. Если коллеги из летних видов спорта едут в Париж, чтобы победить и напомнить миру, откуда они, долгий путь был не напрасен. Если это за собственный счёт — вообще никого не касается. А вот если эти люди получали зарплату в ЦСП сборных команд России и решили побыть туристами, есть вопросы. Хочу услышать их точку зрения в попытке понять», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК объявил окончательный список из 15 российских спортсменов, которые выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

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