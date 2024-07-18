«Большунов пропустит «Малиновские гонки». Бородавко — о планах лыжника в летнем сезоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выступит на соревнованиях по лыжероллерам «Малиновские гонки».

«Моя группа подходит к гонкам в неплохом состоянии. Участие не примет только Александр Большунов, поскольку он находится не в тех кондициях, чтобы соревноваться. До конца он ещё не восстановился. Приняли с ним решение, что он не будет стартовать. Все остальные готовы.

Ближайшие планы Саши по соревнованиям — чемпионат России в Тюмени. Если он будет здоров, то примет участие. Мы на это надеемся», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

«Малиновские гонки» пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 19 по 21 июля.