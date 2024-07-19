Егор Сорин назвал российского биатлониста, который умеет кататься классикой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что практически все биатлонисты не могут кататься классическим стилем.

«На сегодняшний день не все биатлонисты умеют кататься классикой, вернее не только лишь все, мало кто это может делать. Этот парень может. Все его узнали?» — написал Сорин в телеграм-канале под видео с тренировки биатлониста Антона Бабикова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором Антон Бабиков проводит тренировку классическим стилем.

32-летний Антон Бабиков — чемпион мира по биатлону 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта (2017), имеет в своём активе две победы в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.