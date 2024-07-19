Егор Митрошин победил в спринте на «Малиновских гонках» — 2024, Червоткин не попал в финал

В Архангельской области стартовали соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024. В мужском спринте победу одержал Егор Митрошин, представляющий Москву.

Вторым в финальном забеге финишировал Владислав Осипов из Республики Татарстан. Тройку сильнейших замкнул Даниил Муралеев, выступающий за Свердловскую область.

Чемпион и призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Алексей червоткин (Архангельская область) выбыл из соревнований на стадии полуфиналов.

«Малиновские гонки» — 2024. Спринт, мужчины. Финал:

Егор Митрошин (Москва) — 4.06,33 секунды. Владислав Осипов (республика Татарстан) +0,33. Даниил Муралеев (Свердловская область) +0,41.

«Малиновские гонки» проходят в Малиновке (Архангельская область) с 19 по 21 июля.