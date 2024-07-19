Егор Митрошин победил в спринте на «Малиновских гонках» — 2024, Червоткин не попал в финал
В Архангельской области стартовали соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024. В мужском спринте победу одержал Егор Митрошин, представляющий Москву.
Вторым в финальном забеге финишировал Владислав Осипов из Республики Татарстан. Тройку сильнейших замкнул Даниил Муралеев, выступающий за Свердловскую область.
Чемпион и призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Алексей червоткин (Архангельская область) выбыл из соревнований на стадии полуфиналов.
«Малиновские гонки» — 2024. Спринт, мужчины. Финал:
- Егор Митрошин (Москва) — 4.06,33 секунды.
- Владислав Осипов (республика Татарстан) +0,33.
- Даниил Муралеев (Свердловская область) +0,41.
«Малиновские гонки» проходят в Малиновке (Архангельская область) с 19 по 21 июля.
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