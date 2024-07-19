Екатерина Евтягина выиграла спринт на «Малиновских гонках» — 2024, Истомина — вторая

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В Архангельской области стартовали соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024. В женском спринте победу праздновала Екатерина Евтягина, представляющая Москву.

Второе место заняла призёр чемпионата мира по лыжным гонкам Мария Истомина, выступающая за Архангельскую область. Тройку лучших замкнула ещё одна представительница Москвы Елизавета Маслакова.

Занявшая второе место в спринтерском зачёте Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Алёна Баранова не попала в финал по результатам полуфинальных забегов.

«Малиновские гонки» — 2024. Спринт, женщины. Финал:

Екатерина Евтягина (Москва) - 4.33,71 секунды. Мария Истомина (Архангельская область) +0,41. Елизавета Маслакова (Москва) +1,53.

«Малиновские гонки» проходят в Малиновке (Архангельская область) с 19 по 21 июля.