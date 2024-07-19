Йоханнес Клебо поделился фотографиями с отдыха вместе с подругой

Пятикратный олимпийский чемпион 27-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо разместил в своём аккаунте в социальных сетях фотографии с отдыха вместе с подругой.

На одном из фото титулованный лыжник сидит на пристани, на другом — позирует в обнимку со своей возлюбленной.

Фото: Соцсети Йоханнеса Клебо

Фото: Соцсети Йоханнеса Клебо

«Большая счастливая семья», — подписал фото Клебо и поставил эмодзи «сердце».

Девушка Йоханнеса Клебо — Пернилла Досвик, ей 27 лет.

Напомним, ранее Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает. В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.