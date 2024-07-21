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«Будущее ещё изучается». Пеллегрино — об участии в Олимпиаде-2026 в Италии

«Будущее ещё изучается». Пеллегрино — об участии в Олимпиаде-2026 в Италии
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино ещё не решил, будет ли принимать участие в Олимпиаде в Италии в 2026 году.

«Будущее ещё изучается. До сих пор не знаю, к каким целям я буду стремиться, но, что бы ни делал, сделаю это, как всегда, прилагая все усилия, применяя подход, который окупился многими результатами и, надеюсь, пригодится в спорте и в жизни вообще для достижения других важных целей», — приводит слова Пеллегрино Neveitalia со ссылкой на FISI TV.

Напомним, Пеллегрино является чемпионом мира 2017 года в спринте и многократным призёром мировых первенств. На счету итальянского лыжника две серебряные медали Олимпийских игр в спринте (2018, 2022).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

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