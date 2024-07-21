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Американская лыжница Лаукли выиграла в горной гонке Eiger Ultra Trail на 51 км

Американская лыжница Лаукли выиграла в горной гонке Eiger Ultra Trail на 51 км
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Американская лыжница София Лаукли выиграла в горной гонке Eiger Ultra Trail на маршруте длиной 51 км и положительным перепадом высот 3100 метров.

«Это было суперсупертяжело и, возможно, дольше, чем я ожидала. Самая длинная гонка, к которой я готовилась, поэтому очень нервничала. Очень довольна тем, как всё прошло. Во время гонки был момент, когда у меня возникли проблемы с желудком, кажется, я чувствовала высоту и не была уверена, смогу ли закончить гонку. К счастью, она обогнала меня, и последние семь километров прошли очень хорошо. Было очень приятно, потому что у меня было время насладиться видом. Это всё ещё очень тяжело, но помогло мне зайти так далеко», — приводит слова Лаукли Findo Italia.

Для Лаукли это был второй трейл за месяц. Лаукли также примет участие в фестивале лыжероллеров Blink в гонке LysebotnOpp, где в прошлом году она проиграла только Эббе Андерссон из Швеции.

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