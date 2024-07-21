Елизавета Маслакова и Алексей Червоткин победили в масс-стартах на «Малиновских гонках»

В Архангельской области проходят соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024 с участием лыжников из сборной России. В масс-стартах на 20 км победы одержали Елизавета Маслакова и олимпийский чемпион Алексей Червоткин.

20 июля, масс-старт классическим стилем

Женщины:

1. Елизавета Маслакова (Москва) – 1:22.00,6.

2. Екатерина Евтягина (Москва) – +42,3.

3. Карина Гончарова (Тюменская область)– +2.50,6.

Мужчины:

1. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 1:09.54,3.

2. Ермил Вокуев (Республика Коми) – +14,3.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) – +28,3.

19 июля состоялись спринтерские гонки, победителями которых стали Екатерина Евтягина и Егор Мурашов. Лидер сборной России Александр Большунов пропускает «Малиновские гонки».