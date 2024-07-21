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Елизавета Маслакова и Алексей Червоткин победили в масс-стартах на «Малиновских гонках»

Елизавета Маслакова и Алексей Червоткин победили в масс-стартах на «Малиновских гонках»
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В Архангельской области проходят соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024 с участием лыжников из сборной России. В масс-стартах на 20 км победы одержали Елизавета Маслакова и олимпийский чемпион Алексей Червоткин.

20 июля, масс-старт классическим стилем
Женщины:
1. Елизавета Маслакова (Москва) – 1:22.00,6.
2. Екатерина Евтягина (Москва) – +42,3.
3. Карина Гончарова (Тюменская область)– +2.50,6.

Мужчины:
1. Алексей Червоткин (Архангельская область) – 1:09.54,3.
2. Ермил Вокуев (Республика Коми) – +14,3.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) – +28,3.

19 июля состоялись спринтерские гонки, победителями которых стали Екатерина Евтягина и Егор Мурашов. Лидер сборной России Александр Большунов пропускает «Малиновские гонки».

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