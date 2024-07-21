Мария Истомина и Артём Мальцев победили на «Малиновских гонках» на дистанции 15 км

В Архангельской области завершились соревнования по лыжероллерам «Малиновские гонки» — 2024 с участием лыжников из сборной России. Последними забегами на турнире стали гонки с раздельным стартом на 15 км. Победы одержали Мария Истомина и серебряный призёр чемпионата мира Артём Мальцев.

21 июля, 15 км свободным стилем

Женщины:

1. Мария Истомина (Пермский край) – 26.06,9.

2. Арина Каличева (Москва/Вологодская область) +43,5.

3. Елизавета Маслакова (Москва) +49,2.

Мужчины:

1. Артём Мальцев (Нижний Новгород/Республика Мордовия) – 34.13,2.

2. Денис Спицов (Тюменская область) +24,4.

3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +51,3.

Лидер сборной России Александр Большунов пропускает «Малиновские гонки».