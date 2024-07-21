В Норвегии статуя Петтера Нортуга вызвала споры

После того как состоялось торжественное открытие статуи двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира 38-летнего норвежского лыжника Петтера Нортуга, журналист Aftenposten Халвор Хегтун раскритиковал эту дань уважения. По его мнению, спортсменов не следует так чествовать при жизни.

«Все мужчины не должны стоять на пьедестале. Спортивные состязания высоких достижений основаны на сиюминутных впечатлениях, таких как лыжные гонки или футбольный матч. Возведение статуи приводит к проигрышу — это не часть этой точки зрения, должно пройти время, прежде чем сделать это, подумать об этом и оценить это с точки зрения 100-200 лет», — приводит слова Хегтуна Nordic magazine.

Двухметровая статуя, спроектированная Торе Бьорном Скьёльсвиком, изображает двукратного олимпийского чемпиона в полном вооружении на лыжах. Этой зимой норвежец несколько раз заметно выступал на трассе, и чемпионат мира в Тронхейме (Норвегия) может стать его главной целью.