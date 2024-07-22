Йоханнес Клебо поделился фото с победителем «Тур де Франс»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился фотографией со словенским велогонщиком Тадеем Погачаром. Напомним, Погачар стал победителем престижной многодневки «Тур де Франс» – 2024.

Клебо и Погачар Фото: Из личного архива Клебо

Клебо посетил несколько этапов «Тур де Франс» с норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё, который тоже является пятикратным олимпийским чемпионом.

Несколько недель назад Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает. В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.