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Йоханнес Клебо поделился фото с победителем «Тур де Франс»

Йоханнес Клебо поделился фото с победителем «Тур де Франс»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился фотографией со словенским велогонщиком Тадеем Погачаром. Напомним, Погачар стал победителем престижной многодневки «Тур де Франс» – 2024.

Клебо и Погачар

Клебо и Погачар

Фото: Из личного архива Клебо

Клебо посетил несколько этапов «Тур де Франс» с норвежским биатлонистом Йоханнесом Бё, который тоже является пятикратным олимпийским чемпионом.

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Йоханнес Бё и Йоханнес Клебо посетили 20-й этап «Тур де Франс»

Несколько недель назад Йоханнес Клебо рассказал, что получил небольшое растяжение в локте, поэтому новую серию тренировок со сборной Норвегии он пропускает. В прошлом сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 после соотечественника Харальда Эстберга Амундсена и выиграл «Малый хрустальный глобус» в спринтерских гонках.

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