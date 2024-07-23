Сергей Устюгов не попал в топ-30 в гонке на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, занял 37-е место в 15-километровой гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Рыбинске.
Победителем стал Александр Гребенько из Мурманской области. Второе время показал Кирилл Кочегаров, выступающий за республику Коми. Тройку сильнейших замкнул Андрей Аликин (Рязанская область).
Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Мужчины, 15 км, классический стиль.
1. Александр Гребенько (Мурманская область) — 36.54,9.
2. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) +7,7.
3. Андрей Аликин (Рязанская область) +11,7.
4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +26,7…
11. Глеб Ретивых (Тюменская область) +1.09,8…
37. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +3.27,9.