БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Прокофьева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по лыжероллерам

Анастасия Прокофьева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по лыжероллерам
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России — 2021 в гонке на 50 км Анастасия Прокофьева, представляющая Санкт-Петербург, заняла второе место в 10-километровой гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Рыбинске (Ярославская область).

Победу в индивидуалке одержала Арина Былинко из Рязанской области. Тройку сильнейших замкнула Дарья Рогозина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ.

В прошедшем сезоне 28-летняя Анастасия Прокофьева представляла Москву и в параллельном зачёте Санкт-Петербург. Лыжница заняла 27-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2023/2024.

Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Женщины, 10 км, классический стиль.

  1. Арина Былинко (Рязанская область) — 28.3,0.
  2. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург) +42,3.
  3. Дарья Рогозина (ЯНАО) +58,7.
Материалы по теме
Сергей Устюгов не попал в топ-30 в гонке на 15 км на чемпионате России по лыжероллерам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android