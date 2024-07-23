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Анастасия Прокофьева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по лыжероллерам

Чемпионка России — 2021 в гонке на 50 км Анастасия Прокофьева, представляющая Санкт-Петербург, заняла второе место в 10-километровой гонке классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам в Рыбинске (Ярославская область).

Победу в индивидуалке одержала Арина Былинко из Рязанской области. Тройку сильнейших замкнула Дарья Рогозина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ.

В прошедшем сезоне 28-летняя Анастасия Прокофьева представляла Москву и в параллельном зачёте Санкт-Петербург. Лыжница заняла 27-е место в общем зачёте Альфа Банк Кубка России — 2023/2024.

Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Женщины, 10 км, классический стиль.

Арина Былинко (Рязанская область) — 28.3,0. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург) +42,3. Дарья Рогозина (ЯНАО) +58,7.