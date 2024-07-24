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«Мы вас любим!» Большунов выложил милое фото с юными лыжниками

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов опубликовал фотографию с юными лыжниками на сборах.

«Ребятишки попросили сфотографироваться на мой телефон. Так как они свои сдали перед тренировкой», — написал Большунов в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Александра Большунова

— Что нужно сделать?

— Сфоткаться.

— А чей телефон?

— Ваш!

— На мой телефон?!

— Мы вас любим!

— Реально? Точно?» — привёл детали разговора с фанатами Большунов.

Напомним, в прошедшем сезоне-2023/2024 Большунов оформил серию из 23 побед в индивидуальных гонках. Прервать победную серию удалось только в конце сезона лыжнику Ермилу Вокуеву.

Ранее стало известно, кто из россиян вошёл в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта (FIS) на новый сезон. Так, организация исключила из списков тестируемых олимпийскую чемпионку Юлию Ступак. Впервые туда попали лыжники Горбунова, Коростелёв, Крупицкая, Ларьков и Пантрина.