Сергей Устюгов не стартовал в гонке преследования на чемпионате России по лыжероллерам

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, не вышел на старт 20-километровой гонки преследования свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам.

Во вторник, 23 июля, он занял 37-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой. Победу одержал Александр Гребенько из Мурманской области.

В прошлом сезоне 32-летний Устюгов стал бронзовым призёром чемпионата России — 2024 в спринте. На Спартакиаде сильнейших — 2024 лучшим его результатом стало четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. На этапах Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 Устюгов лишь один раз попал на пьедестал почёта. В финальном этапе в Кировске он занял второе место в гонке преследования на 15 км свободным стилем.