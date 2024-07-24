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Андрей Мельниченко выиграл гонку преследования на чемпионате России по лыжероллерам

Андрей Мельниченко выиграл гонку преследования на чемпионате России по лыжероллерам
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В Рыбинске (Ярославская область) завершилась 20-километровая гонка преследования свободным стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам. Её победителем стал Андрей Мельниченко, представляющий ХМАО-Югра.

Во вторник, 23 июля, он занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой и стартовал с отставанием в 26,7 секунды от лидера Александра Гребенько из Мурманской области. По итогам гонки первым финишировал Мельниченко, второе место занял Кирилл Кочегаров, выступающий за Республику Коми, тройку сильнейших замкнул Андрей Алипкин из Рязанской области.

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, не вышел на старт.

Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Мужчины, гонка преследования 20 км, свободный стиль.

  1. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 38.08,7.
  2. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) +0,6.
  3. Андрей Аликин (Рязанская область) +7,3.
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