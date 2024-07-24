Коростелёв: если нас не допустят до Олимпиады 2026 года, поедем на чемпионат мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался по поводу возможного недопуска россиян к Олимпийским играм — 2026.

«Есть фраза лыжников, что, если нас не допустят до Олимпиады 2026 года, поедем на чемпионат мира — 2025. Я придерживаюсь такой позиции», — приводит слова Коростелёва Metaratings.

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров, сын известной российской лыжницы, призёра Олимпийских игр Натальи Коростелёвой. В этом году он стал победителем Спартакиады сильнейших — 2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Александром Большуновым. Также он завоевал две бронзовые медали Спартакиады в разделке на 10 км свободным стилем и масс-старте на 50 км классическим стилем.