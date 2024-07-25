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Савелий Коростелёв объяснил, почему решил выступать за Татарстан в новом сезоне

Савелий Коростелёв объяснил, почему решил выступать за Татарстан в новом сезоне
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Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о выборе нового региона после ухода из сборной Архангельской области.

«Татарстан предложил самые приятные условия из возможных. Это был самый очевидный вариант. Помимо них, мне предлагал вернуться мой родной клуб — «Пермь». Но всё же я ушёл оттуда потому, что не хватало эстафетной команды, а там её как раз нет», — приводит слова Коростелёва Metaratings.ru.

20-летний Коростелёв — двукратный чемпион мира среди юниоров. В этом году он стал победителем Спартакиады сильнейших — 2024 в командном спринте, выступая за Архангельскую область вместе с Александром Большуновым. Также он завоевал две бронзовые медали Спартакиады в разделке на 10 км свободным стилем и масс-старте на 50 км классическим стилем. В 2024 году лыжник стал двукратным чемпионом России в командном спринте и эстафете.

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