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Сергей Устюгов в составе ХМАО-Югра стал чемпионом России по лыжероллерам в эстафете

Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов вместе с Андреем Мельниченко, представляющие ХМАО-Югра, стали чемпионами России по по лыжероллерам в эстафете 2x2,5 км (3 раза).

Вторыми в финальном забеге оказались пвыступающие за Санкт-Петербург Андрей Краснов и Евгений Кудрявцев. Бронза первенства страны досталась Илье Кузнецову и Ивану Кочеткову из Московской области.

Ранее Устюгов занял 37-е место в 15-километровой гонке классическим стилем и не вышел на старт гонки преследования в рамках чемпионата России по по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Мужчины, эстафета.

ХМАО-Югра (Сергей Устюгов — Андрей Мельниченко) — 25.02,6. Санкт-Петербург (Андрей Краснов — Евгений Кудрявцев) +0,1. Московская область ( Илья Кузнецов — Иван Кочетков) +0,4.