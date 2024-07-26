Сергей Устюгов в составе ХМАО-Югра стал чемпионом России по лыжероллерам в эстафете
Чемпион мира и Олимпийских игр Сергей Устюгов вместе с Андреем Мельниченко, представляющие ХМАО-Югра, стали чемпионами России по по лыжероллерам в эстафете 2x2,5 км (3 раза).
Вторыми в финальном забеге оказались пвыступающие за Санкт-Петербург Андрей Краснов и Евгений Кудрявцев. Бронза первенства страны досталась Илье Кузнецову и Ивану Кочеткову из Московской области.
Ранее Устюгов занял 37-е место в 15-километровой гонке классическим стилем и не вышел на старт гонки преследования в рамках чемпионата России по по лыжероллерам.
Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Мужчины, эстафета.
- ХМАО-Югра (Сергей Устюгов — Андрей Мельниченко) — 25.02,6.
- Санкт-Петербург (Андрей Краснов — Евгений Кудрявцев) +0,1.
- Московская область ( Илья Кузнецов — Иван Кочетков) +0,4.
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