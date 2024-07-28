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Андрей Краснов выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам, Ретивых — третий

Андрей Краснов выиграл масс-старт на ЧР по лыжероллерам, Ретивых — третий
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В Рыбинске (Ярославская область) завершился 30-километровый масс-старт в рамках чемпионата России по лыжероллерам. Его победителем стал Андрей Краснов, представляющий Санкт-Петербург.

Вторым финишировал Андрей Аликин (Рязанская область). Тройку сильнейших замкнул Глеб Ретивых из Тюменской области.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, не вышел на старт 30-километровой гонки.

Ранее Андрей Краснов в паре с Евгением Кудрявцевым занял второе место в эстафете на чемпионата России по по лыжероллерам.

Чемпионат России по лыжероллерам — 2024. Мужчины, 30 км, масс-старт.

  1. Андрей Краснов  (Санкт-Петербург) — 55.35,3.
  2. Андрей Аликин (Рязанская область) +0,3.
  3. Глеб Ретивых (Тюменская область) +0,5.
  4. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +1,1.
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