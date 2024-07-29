БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Олимпийский чемпион Петтерсен: два года назад я был на грани смерти

Олимпийский чемпион Петтерсен: два года назад я был на грани смерти
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2010 года в командном спринте, норвежский лыжник Эйстейн Петтерсен рассказал, что после завоевания золота Олимпийских игр у него пропала мотивация.

«Когда я проснулся на следующий день, я был очень демотивирован. Я больше не знал, что делать. Нельзя жить, чтобы достичь цели, нужно жить ради пути, который потребовался для достижения цели. В конце концов, это того стоит», — приводит слова Петтерсена Fondo Italia.

Петтерсен также рассказал о болезни, которую он перенёс в конце 2021 года. Он стал жертвой субарахноидального кровоизлияния, от смерти его спасли врачи.

«Я никогда не боялся смерти, но меня пугало, что я потратил всё своё время. Всё, что я хотел, это больше времени. Время — это ресурс, который, я считаю, мы недостаточно ценим. Два года назад я был на грани смерти. Легко думать, что у тебя есть всё время мира, но это не так», — добавил Петтерсен.

Материалы по теме
Фото
Йоханнес Клебо поделился фото с победителем «Тур де Франс»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android