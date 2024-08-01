Александр Большунов показал на часах, во сколько начинает тренироваться

Российский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал, во сколько начинает тренировки этим летом.
Появилось видео, на котором Большунов показывает на часах время перед началом первой тренировки.
Напомним, Большунов в июне на сборе в Кисловодске провёл лишь несколько дней, но не тренировался из-за болезни. Он вернулся домой, где проводил только лёгкую работу. В июле на сборе в Малиновке он приступил к первой в межсезонье серьёзной работе.
Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.