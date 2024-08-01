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Александр Большунов показал на часах, во сколько начинает тренироваться

Александр Большунов показал на часах, во сколько начинает тренироваться
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Российский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал, во сколько начинает тренировки этим летом.

Появилось видео, на котором Большунов показывает на часах время перед началом первой тренировки.

Напомним, Большунов в июне на сборе в Кисловодске провёл лишь несколько дней, но не тренировался из-за болезни. Он вернулся домой, где проводил только лёгкую работу. В июле на сборе в Малиновке он приступил к первой в межсезонье серьёзной работе.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.

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