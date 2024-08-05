Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

На 76-м году жизни не стало олимпийского чемпиона 1972 года по лыжным гонкам Юрия Скобова. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«Юрий Георгиевич был гордостью отечественной лыжной школы. Он внёс огромный вклад в развитие спорта в Советском Союзе и в России. До последних дней жизни оставался в строю, помогал спортивным тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе. Понимал, что массовый спорт играет огромную роль в поиске талантливых ребят и воспитании чемпионов», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Золото зимней Олимпиады Скобов завоевал в эстафетной гонке 4х10 км вместе с Владимиром Воронковым, Фёдором Симашевым и Вячеславом Ведениным. Лыжник также являлся серебряным призёром чемпионата мира в эстафете и четырёхкратным чемпионом Советского Союза.