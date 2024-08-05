Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов
Юрий Скобов
Аудио-версия:
Комментарии

На 76-м году жизни не стало олимпийского чемпиона 1972 года по лыжным гонкам Юрия Скобова. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«Юрий Георгиевич был гордостью отечественной лыжной школы. Он внёс огромный вклад в развитие спорта в Советском Союзе и в России. До последних дней жизни оставался в строю, помогал спортивным тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе. Понимал, что массовый спорт играет огромную роль в поиске талантливых ребят и воспитании чемпионов», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Золото зимней Олимпиады Скобов завоевал в эстафетной гонке 4х10 км вместе с Владимиром Воронковым, Фёдором Симашевым и Вячеславом Ведениным. Лыжник также являлся серебряным призёром чемпионата мира в эстафете и четырёхкратным чемпионом Советского Союза.

Материалы по теме
«Я не готов отказаться от страны и от флага». Откровенный разговор с лыжником Горбуновым
Эксклюзив
«Я не готов отказаться от страны и от флага». Откровенный разговор с лыжником Горбуновым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android