Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг объявила о возвращении в спорт.

«Должна сказать, что когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от них отказаться.

Использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли ещё кататься на лыжах или нет. А потом будет чемпионат мира в Тронхейме, на котором я сказал себе: «Всё в порядке, можно возвращаться!» — приводит слова Йохауг NRK.

В марте 2024 года 36-летняя Йохауг заявила, что собирается возобновить карьеру с целью выступления на чемпионате мира 2025 года, который пройдёт в норвежском Тронхейме. Йохауг – четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная победительница чемпионатов мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Материалы по теме
Йохауг поделилась подробностями тренировки, переданной ей дедушкой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android