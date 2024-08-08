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Фрида Карлссон отреагировала на возвращение в спорт олимпийской чемпионки Терезе Йохауг

Фрида Карлссон отреагировала на возвращение в спорт олимпийской чемпионки Терезе Йохауг
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Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала заявление четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам 36-летней Терезе Йохауг из Норвегии о возвращении в спортивные соревнования.

«Мы возвращаемся к прежнему формату. Хотя, как мне кажется, уровень конкуренции стал выше, а круг претендентов расширился. Тем не менее её цели нам прекрасно известны. Будет интересно посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Карлссон Langrenn.

В марте 2022 года Терезе Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры с целью посвятить больше времени семье. В мае 2023 года у спортсменки родилась дочь. 7 августа 2024 года четырёхкратная олимпийская чемпионка объявила о своём возвращении в спорт.

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