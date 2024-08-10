Елена Вяльбе: россиянам изначально нельзя было ехать на Олимпиаду в Париже

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе неоднозначно высказалась о выступлении представителей России на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). В нейтральном статусе за медали боролись 15 россиян. Теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер удалось завоевать серебро в парном разряде.

— К сожалению или, может быть, к счастью, вообще не слежу за Олимпиадой, даже не знаю, кто там из россиян выступал. Мне это было неинтересно.

— Выступали теннисисты, каноисты, велогонщики, пловец и батутистка. Медаль взяли только в теннисе — серебро. Как можно оценить такое выступление?

— Дело даже не в результате, а в том, что на Олимпиаду в Париж изначально нельзя было ехать. Для меня непонятно, что значит нейтральный спортсмен.

— Поменяется ли отношение к россиянам, кто получил нейтральный статус?

— Спортсмены сами приняли такое решение, все свободные люди. Для нашей страны они не сделали ничего плохого, но я с их мнением не согласна, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».