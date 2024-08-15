«Великая нация в лыжах». Хальфварссон — об отсутствии россиян на международных стартах

35-летний шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал, что российские спортсмены, несмотря ни на что, необходимы мировому спорту.

«Ты уже почти привык к тому, что их там нет. Это ужасно, но в то же время лыжи — это такой маленький вид спорта, поэтому я думаю, что в конечном итоге русские всё равно будут нужны нам в спорте. Несмотря на то что в их истории было много дерьма и несчастий, они по-прежнему великая нация в лыжном спорте, и мы будем нуждаться в них. Да, это и хорошо, и плохо, если они вернутся. Странно всё это будет», — приводит слова Хальфварссона Aftonbladet.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) не ждёт ничего хорошего.