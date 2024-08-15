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«Скучаю по ним». Йонна Сундлинг — о российских соревнованиях

«Скучаю по ним». Йонна Сундлинг — о российских соревнованиях
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Шведская лыжница и олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг рассказала, что скучает по российским соревнованиям.

«Я думаю, это весело, если ты можешь соревноваться со всеми. На самом деле, скучаю по ним. Это очень сложная ситуация. Не могу сказать, что правильно, а что нет», — приводит слова Сундлинг Aftonbladet.

Ранее призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон сказал, что российские спортсмены, несмотря ни на что, необходимы мировому спорту.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) не ждёт ничего хорошего. Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года. Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.

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