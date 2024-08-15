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«Не следует ничего менять». Сванн — об отсутствии россиян на международных соревнованиях

«Не следует ничего менять». Сванн — об отсутствии россиян на международных соревнованиях
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Шведская лыжница Линн Сван высказалась против возвращения российских спортсменов на международные старты.

«Я считаю, что ничего не изменилось, и поэтому не следует ничего менять. Но это всегда политическая игра, и она связана со многими другими факторами, такими как экономика здесь и там», — приводит слова Сван Aftonbladet.

Ранее призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон рассказал, что российские спортсмены, несмотря ни на что, необходимы мировому спорту. А олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг призналась, что скучает по российским соревнованиям.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что от выборов нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) не ждёт ничего хорошего.

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