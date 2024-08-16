Большунов: многие ждут, что я закончу. Подождут ещё

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Буду продолжать работать дальше, соперники ведь ещё больше хотят меня обыграть. Я уже как-то говорил – многие ждут, что я закончу. Но нет, пусть те, кто этого ждёт, подождут ещё», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.