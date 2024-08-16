«Возможно, это на всю жизнь». Большунов — о боли в спине

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о боли в спине перед летним сбором.

«Перед отъездом на первый летний сбор я мешки разгружал. Лёгкие мешки, что там – по 25 кг. Стройматериалы разные. Ну мешков семь, что ли, перетащил. Ну разве это серьёзно для здорового мужчины? Потаскал мешки, помыл двор. А вечером моя спина напомнила о себе. Хотя, казалось бы, всё уже нормально, вроде бы болей не ощущал. Ну ё-моё, теперь совсем ничего поднимать нельзя? Возможно, это на всю жизнь», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.