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Большунов рассказал, как отреагировал на прекращение своей победной серии

Большунов рассказал, как отреагировал на прекращение своей победной серии
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о прерванной победной серии.

В минувшем сезоне лыжник одерживал победы во всех личных гонках, в которых стартовал (23 гонки), но проиграл в старте на 10 км классическим стилем на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область).

«Одно дело, если бы я проиграл, понимая, что провёл отличную подготовку, что не было никаких проблем со здоровьем. Но когда ты понимаешь, из-за чего проиграл, какие могут быть обиды? Понятно, что я был расстроен от того, что гонка не получилась. Ну и расстроен от того, что организм, пусть и почти не в рабочем состоянии, всё же не показал того, что мог бы. Хотя я ещё на разминке понял, что будет очень сложно: сделал три ускорения и при каждом отталкивании у меня импульс шёл в зубы, каждое отталкивание приносило боль. Тогда я думал – что за ерунда? А весной уже по окончании сезона сделал снимок, оказалось – киста. На фоне простуды ещё и это», — сказал Большунов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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