Большунов: я не любитель кататься и тренироваться в группе

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, почему предпочитает тренироваться индивидуально.

«Иногда на тренировках мы зарубаемся с Лёхой Червоткиным, когда пересекаемся. Но в последнее время это было крайне редко – то у меня травма, то у него, вот и встречались только в тренажёрном зале, когда под наблюдением физиотерапевтов делали упражнения для укрепления спины. А так я практически каждую тренировку провожу «в одного». Я не любитель кататься и тренироваться в группе.

Наш старший тренер Юрий Викторович Бородавко всегда требует, чтобы каждый бежал или ехал со своей скоростью, следил за своими движениями. Да, есть ребята, которые в группе чувствуют себя проще, общаются во время тренировок. Но я не могу себе такого позволить. Я должен сосредоточиться на своих движениях и вообще постоянно думать о том, за счёт чего можно стать быстрее и сильнее», — сказал Большунов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.